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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Рединг
Блэкберн - Рединг: обзор матча 22 августа 2018
Блэкберн
22.08.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
51'
Ч. Малгрю (П)
77'
Ч. Малгрю (П)
12'
Й. Бедварссон
25'
Й. Бедварссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Рединг
Желтая карточка
К. Эванс
86'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ч. Малгрю
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Малгрю
51'
25'
ГОЛ! 0:2!
Й. Бедварссон
12'
ГОЛ! 0:1!
Й. Бедварссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
9
Джо Наттел
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
29
Марк МакНалти
ЦФ
4-4-2
1
Райя
4
Малгрю
17
Белл
30
Эванс
24
Ньямб
26
Ленихэн
21
Смолвуд
7
Ротуэлл
17
Беннетт
10
Армстронг
12
Грэм
4-4-2
1
Манноне
6
Блэкетт
17
Идом
26
Мур
5
МакШейн
14
Алуко
4
Келли
11
Мейте
10
Бакуна
9
Бэлдок
10
Бедварссон
Остались в запасе
Блэкберн
Рединг
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
9
Джо Наттел
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
8
Джон Свифт
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
9
Джо Наттел
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Блэкберн - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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