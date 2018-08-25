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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Брентфорд
Блэкберн - Брентфорд: обзор матча 25 августа 2018
Блэкберн
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
54'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Брентфорд
90'
Желтая карточка
Л. МакЛед
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Джо Наттел
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-4-2
1
Райя
4
Малгрю
30
Эванс
17
Белл
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
21
Смолвуд
17
Беннетт
9
Наттел
45
Палмер
3-3-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
2
Мефам
15
Конса
15
Мокоджо
14
Сойерс
23
Йеннарис
5
Барбе
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Блэкберн
Брентфорд
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Блэкберн - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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