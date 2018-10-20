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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Лидс
Блэкберн - Лидс: обзор матча 20 октября 2018
Блэкберн
20.10.2018, суббота, 14:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
2'
Д. Грэм
70'
Д. Ленихэн
45+1'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Лидс
90'
+4
Желтая карточка
М. Клих
Желтая карточка
Д. Родуэлл
87'
Желтая карточка
К. Эванс
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ленихэн
Пас отдал
К. Конвэй
70'
68'
Желтая карточка
К. Руф
Желтая карточка
Р. Смолвуд
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Клих
Пас отдал
Г. Берарди
ГОЛ! 1:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Х. Рид
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
3-5-2
1
Райя
4
Малгрю
17
Белл
30
Эванс
26
Ленихэн
21
Смолвуд
6
Рид
23
Дак
17
Беннетт
12
Грэм
10
Армстронг
3-3-1-2
1
Пикок-Фаррел
15
Даллас
6
Купер
18
Янссон
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
19
Робертс
7
Руф
Остались в запасе
Блэкберн
Лидс
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Блэкберн - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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