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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Мидлсбро
Блэкберн - Мидлсбро: обзор матча 17 февраля 2019
Блэкберн
17.02.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 1
Завершен
Мидлсбро
19'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Мидлсбро
Красная карточка
Д. Уильямс
45'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Э. Флетчер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-4-1-2
1
Райя
33
Уильямс
4
Малгрю
30
Эванс
17
Беннетт
6
Рид
6
Родуэлл
23
Дак
22
Бреретон
12
Грэм
10
Армстронг
3-1-4-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Фрай
32
Фрэнд
17
Бешич
12
Оби Микел
16
Хаусон
6
Сэйвилл
10
Уинг
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Блэкберн
Мидлсбро
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Блэкберн - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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