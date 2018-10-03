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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 03 октября 2018
Блэкберн
03.10.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
66'
Б. Шарп
79'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Э. Беннетт
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
81'
Желтая карточка
Э. Стивенс
79'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шарп
Пас отдал
Э. Стивенс
66'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шарп
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
3-5-2
1
Райя
33
Уильямс
17
Белл
30
Эванс
26
Ленихэн
21
Смолвуд
6
Рид
23
Дак
17
Беннетт
10
Армстронг
12
Грэм
3-2-3-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
23
Фримен
3
Стивенс
31
Даффи
13
Флек
10
Норвуд
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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