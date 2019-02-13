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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкберн
Рединг - Блэкберн: обзор матча 13 февраля 2019
Рединг
13.02.2019, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
45+1'
Д. Свифт
86'
Н. Оливейра
82'
А. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Блэкберн
ГОЛ! 2:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Свифт
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Белл
Пас отдал
Д. Ротуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
Пас отдал
Э. Идом
45'
+1
41'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Желтая карточка
О. Эджария
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-2-4-1
1
Мартинес
3
Миазга
6
Блэкетт
26
Мур
3
Ричардс
17
Идом
8
Свифт
14
Эджария
14
Алуко
4
Келли
7
Оливейра
4-3-1-2
1
Райя
4
Малгрю
17
Белл
30
Эванс
27
Трэвис
17
Беннетт
21
Смолвуд
6
Родуэлл
22
Бреретон
10
Армстронг
32
Конвэй
Остались в запасе
Рединг
Блэкберн
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Рединг - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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