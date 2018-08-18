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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 18 августа 2018
Халл Сити
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
43'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Блэкберн
Желтая карточка
Эвандро
68'
60'
Желтая карточка
Р. Ньямб
52'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
47'
Желтая карточка
К. Эванс
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Пас отдал
Э. Беннетт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
30
де Вейс
5
МакДональд
3
Кингсли
2
Личай
34
Кейн
15
Эвандро
7
Хенриксен
36
Ирвин
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
4-4-2
1
Райя
24
Ньямб
4
Малгрю
30
Эванс
17
Белл
21
Смолвуд
26
Ленихэн
17
Беннетт
23
Дак
10
Армстронг
45
Палмер
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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