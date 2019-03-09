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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 09 марта 2019
Блэкберн
09.03.2019, суббота, 15:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Престон
8'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Престон
90'
+2
Вторая желтая
Д. Фишер
81'
Желтая карточка
Д. Фишер
Желтая карточка
Х. Рид
60'
Желтая карточка
К. Эванс
58'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джонсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Джо Наттел
ЦФ
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-4-2
1
Райя
4
Малгрю
33
Уильямс
30
Эванс
24
Ньямб
17
Беннетт
6
Рид
21
Смолвуд
23
Дак
12
Грэм
10
Армстронг
3-4-2
1
Радд
16
Хьюз
6
Дэвис
14
Фишер
12
Галлахер
8
Брауне
14
Джонсон
4
Ледсон
14
Нмеча
24
Магуайр
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Джо Наттел
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Джо Наттел
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Блэкберн - Престон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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