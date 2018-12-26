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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Блэкберн
Лидс - Блэкберн: обзор матча 26 декабря 2018
Лидс
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
33'
Д. Уильямс (АГ)
90+1'
К. Руф
90+4'
К. Руф
47'
Ч. Малгрю (П)
90'
Ч. Малгрю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Блэкберн
ГОЛ! 3:2!
К. Руф
Пас отдал
П. Эрнандес
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
К. Руф
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Малгрю
Желтая карточка
К. Филлипс
89'
85'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Желтая карточка
Б. Дуглас
77'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Малгрю
44'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Уильямс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лидс
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
18
Янссон
12
Эйлинг
30
Дуглас
27
Филлипс
28
Форшоу
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-3-2
1
Райя
4
Малгрю
17
Белл
30
Эванс
24
Ньямб
33
Уильямс
26
Ленихэн
6
Родуэлл
23
Дак
12
Грэм
10
Армстронг
Остались в запасе
Лидс
Блэкберн
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Лидс - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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