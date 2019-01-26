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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Халл Сити
Блэкберн - Халл Сити: обзор матча 26 января 2019
Блэкберн
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
10'
А. Армстронг
18'
Д. Родуэлл
73'
Х. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Халл Сити
Желтая карточка
Д. Родуэлл
86'
ГОЛ! 3:0!
Х. Рид
73'
64'
Желтая карточка
К. Гросицки
ГОЛ! 2:0!
Д. Родуэлл
Пас отдал
Х. Рид
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Б. Дак
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-5-2
1
Райя
17
Белл
27
Трэвис
30
Эванс
6
Рид
23
Дак
17
Беннетт
26
Ленихэн
6
Родуэлл
12
Грэм
10
Армстронг
4-3-2
1
Маршалл
34
Кейн
3
Кингсли
3
Мазух
6
Стюарт
7
Хенриксен
15
Эвандро
11
Гросицки
20
Боуэн
18
Мартин
Остались в запасе
Блэкберн
Халл Сити
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Блэкберн - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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