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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Уиган Атлетик
Блэкберн - Уиган Атлетик: обзор матча 12 марта 2019
Блэкберн
12.03.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
39'
Д. Грэм (П)
54'
Д. Грэм
86'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
89'
ГОЛ! 3:0!
Б. Дак
86'
85'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Желтая карточка
Д. Уильямс
80'
78'
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ! 2:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Д. Райя
54'
Желтая карточка
К. Конвэй
45'
42'
Желтая карточка
Ш. Данкли
42'
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Грэм
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
4-3-2
1
Райя
33
Уильямс
27
Трэвис
17
Белл
24
Ньямб
17
Беннетт
23
Дак
6
Рид
12
Грэм
10
Армстронг
3-4-2-1
32
Джонс
13
Ольссон
33
Робинсон
22
Данкли
8
Морси
25
Пауэлл
33
Джеймс
8
Эванс
19
Мэсси
24
Якобс
14
Гарнер
Остались в запасе
Блэкберн
Уиган Атлетик
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Блэкберн - Уиган Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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