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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Блэкберн
Уиган Атлетик - Блэкберн: обзор матча 28 ноября 2018
Уиган Атлетик
28.11.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
37'
Г. Робертс
54'
Д. Воган (П)
86'
К. МакМанаман
83'
Д. Берн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Блэкберн
ГОЛ! 3:1!
К. МакМанаман
86'
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Берн
Желтая карточка
С. Морси
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Воган
54'
ГОЛ! 1:0!
Г. Робертс
Пас отдал
Л. Эванс
37'
15'
Желтая карточка
Д. Грэм
Желтая карточка
Л. Эванс
9'
Желтая карточка
Д. Воган
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
4-5-1
28
Уолтон
3
Нейсмит
33
Берн
4
Кипр
14
Бирн
33
Джеймс
8
Эванс
8
Морси
18
Робертс
25
Пауэлл
9
Воган
4-4-2
1
Райя
24
Ньямб
17
Белл
4
Малгрю
30
Эванс
6
Рид
21
Смолвуд
6
Родуэлл
23
Дак
10
Армстронг
12
Грэм
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкберн
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкберн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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