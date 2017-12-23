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    Адама Диоманде - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Адама
    Фамилия Диоманде
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1990 (33 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Барнсли (Барнсли)
    23.02.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    20.02.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.02.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.02.2018 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.01.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Рединг (Рединг)
    01.01.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.12.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    26.12.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    23.12.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    09.12.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    21.11.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.11.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.11.2017 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 4:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    31.10.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.10.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.10.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.10.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    23.09.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.09.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    13.09.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    08.09.2017 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 5:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    25.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Болтон (Болтон)
    13' 88'
    19.08.2017 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.08.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    12.08.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    05.08.2017 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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