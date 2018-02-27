Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адама Диоманде - статистика

Завершил карьеру
14 февраля 1990 (36), Осло
#25 | Нападающий
180 см
Норвегия | Кот-д'Ивуар
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
1 : 1
27.02.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Халл Сити
1 : 0
23.02.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Мидлсбро
3 : 1
20.02.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
10.02.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
2 : 1
03.02.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
0 : 0
13.01.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Болтон
1 : 0
01.01.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Халл Сити
2 : 2
30.12.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 0
26.12.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лидс
1 : 0
23.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Кардифф
1 : 0
16.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Халл Сити
3 : 2
09.12.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
0 : 0
21.11.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Халл Сити
2 : 2
18.11.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
04.11.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Халл Сити
1 : 3
31.10.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 3
28.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Барнсли
0 : 1
21.10.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
1 : 1
14.10.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 1
23.09.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
16.09.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Дерби Каунти
5 : 0
08.09.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
4 : 0
25.08.2017
Болтон
1' - 90'
13'
88'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
19.08.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
2 : 3
15.08.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
4 : 1
12.08.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Астон Вилла
1 : 1
05.08.2017
Халл Сити
Был в запасе
Главные новости
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
Вчера, 21:47
4
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
Вчера, 21:41
3
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
Вчера, 21:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+