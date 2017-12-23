Адама Диоманде - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Адама
|Фамилия
|Диоманде
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|180
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€ 350
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|Имя
|Адама
|Фамилия
|Диоманде
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Барнсли (Барнсли)
|23.02.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|20.02.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|21.11.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|4:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|13.09.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|08.09.2017
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|5:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|25.08.2017
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|13' 88'
|19.08.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)