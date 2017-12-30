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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Фулхэм
Халл Сити - Фулхэм: обзор матча 30 декабря 2017
Халл Сити
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
32'
Д. Боуэн
36'
Н. Дико
48'
А. Камара (П)
85'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Фулхэм
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Камара
Пас отдал
Л. Пиазон
76'
Желтая карточка
К. МакДональд
48'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Камара
ГОЛ! 2:0!
Н. Дико
Пас отдал
Д. Тораль
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Ирвин
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
6
Гектор
20
Доусон
6
Стюарт
23
Томори
34
Эйна
36
Ирвин
21
Тораль
7
Ларссон
12
Дико
20
Боуэн
3-2-5
13
Беттинелли
3
Одои
3
Рим
26
Калас
2
Фредерикс
30
Сессеньон
9
Ожо
10
Кэрни
10
Йохансен
11
Айите
29
МакДональд
Остались в запасе
Халл Сити
Фулхэм
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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