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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити: обзор матча 19 августа 2017
Куинз Парк Рейнджерс
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
74'
М. Смит
90+1'
И. Силла
35'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
Желтая карточка
И. Силла
90'
+7
Желтая карточка
М. Смит
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
И. Силла
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. МакГрегор
Желтая карточка
Д. Перч
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
74'
61'
Желтая карточка
С. Ларссон
56'
Желтая карточка
Д. Мейлер
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
12
Джейми Макки
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Халл Сити
13
Уилл Мэннион
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-3-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
24
Перч
15
Баптисте
12
Макки
4
Сковен
21
Луонго
25
Луалуа
15
Фримен
14
Вашингтон
3-2-3-2
1
МакГрегор
24
Кларк
6
Гектор
20
Доусон
34
Эйна
6
Стюарт
7
Ларссон
7
Мейлер
11
Гросицки
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
13
Уилл Мэннион
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Мэннион
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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