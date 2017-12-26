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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Дерби Каунти
Халл Сити - Дерби Каунти: обзор матча 26 декабря 2017
Халл Сити
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Дерби Каунти
90'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
73'
Желтая карточка
Д. Ледли
Желтая карточка
С. Ларссон
35'
Желтая карточка
М. Гектор
28'
11'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
3-2-4-1
1
МакГрегор
23
Томори
20
Доусон
6
Гектор
6
Стюарт
34
Эйна
11
Гросицки
36
Ирвин
7
Ларссон
21
Тораль
12
Дико
4-3-3
33
Карсон
33
Дэйвис
3
Форсит
36
Кио
22
Бэйрд
4
Джонсон
23
Хаддлстоун
16
Ледли
18
Вайманн
11
Выдра
35
Наджент
Остались в запасе
Халл Сити
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Джонатан Митчелл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Джонатан Митчелл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Халл Сити - Дерби Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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