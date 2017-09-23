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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Халл Сити
Рединг - Халл Сити: обзор матча 23 сентября 2017
Рединг
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
87'
Й. Бедварссон
28'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Халл Сити
ГОЛ! 1:1!
Й. Бедварссон
87'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
С. Ларссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-4-1
1
Манноне
2
Гантер
26
Мур
6
Блэкетт
5
МакШейн
14
Алуко
4
Келли
16
Эдвардс
7
Беренс
12
МакКлири
3-2-3-2
1
МакГрегор
23
Томори
20
Доусон
6
Гектор
34
Эйна
3
Кингсли
7
Ларссон
36
Ирвин
7
Мейлер
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Рединг
Халл Сити
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Рединг - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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