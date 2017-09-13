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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 13 сентября 2017
Фулхэм
13.09.2017, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
42'
Ф. Айите
62'
С. Йохансен
54'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Халл Сити
ГОЛ! 2:1!
С. Йохансен
Пас отдал
Р. Фредерикс
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айите
Пас отдал
О. Ожо
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
30
Сессеньон
26
Калас
3
Рим
2
Фредерикс
10
Норвуд
9
Ожо
11
Айите
10
Йохансен
29
МакДональд
92
Кебану
3-2-3-2
1
МакГрегор
6
Гектор
20
Доусон
23
Томори
34
Эйна
3
Кингсли
7
Ларссон
7
Мейлер
11
Гросицки
20
Боуэн
12
Дико
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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