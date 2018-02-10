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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Халл Сити
Ноттингем Форест - Халл Сити: обзор матча 10 февраля 2018
Ноттингем Форест
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
9'
Д. Тораль
38'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Халл Сити
60'
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Д. Фокс
41'
38'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
У. Кин
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тораль
Пас отдал
С. Ларссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Пантилимон
2
Личай
6
Уорролл
28
Мансьенн
13
Фокс
2
Кэш
23
Осборн
6
Гедиура
4
Коулбэк
26
Доуэлл
27
Веллиос
4-3-1-2
1
МакГрегор
34
Эйна
24
Кларк
5
МакДональд
6
Гектор
21
Тораль
7
Ларссон
36
Ирвин
10
Уилсон
18
Кин
20
Боуэн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Халл Сити
13
Джордан Смит
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Ноттингем Форест - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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