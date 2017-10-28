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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ноттингем Форест
Халл Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 28 октября 2017
Халл Сити
28.10.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
76'
Д. Боуэн
88'
М. Гектор
29'
К. Доуэлл
71'
К. Доуэлл
83'
К. Доуэлл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ноттингем Форест
90'
+1
Желтая карточка
Т. Уокер
ГОЛ! 2:3!
М. Гектор
88'
86'
Желтая карточка
Д. Уорд
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Доуэлл
ГОЛ! 1:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Мейлер
76'
Желтая карточка
М. Кларк
74'
71'
ГОЛ! 0:2!
К. Доуэлл
Пас отдал
Б. МакКэй
Желтая карточка
М. Доусон
68'
Желтая карточка
Д. Ирвин
64'
Желтая карточка
С. Ларссон
61'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Доуэлл
Пас отдал
Л. Бридкатт
24'
Желтая карточка
Д. Воган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
4-4-2
1
МакГрегор
24
Кларк
20
Доусон
6
Гектор
34
Эйна
11
Гросицки
7
Ларссон
7
Мейлер
7
Хенриксен
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
4-3-1-2
13
Смит
28
Мансьенн
2
Дариква
6
Уорролл
2
Личай
23
Бридкатт
8
Воган
23
Осборн
26
Доуэлл
19
МакКэй
9
Каммингс
Остались в запасе
Халл Сити
Ноттингем Форест
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Халл Сити - Ноттингем Форест
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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