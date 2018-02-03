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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Халл Сити
Престон - Халл Сити: обзор матча 03 февраля 2018
Престон
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
36'
Г. Каннингэм
45+1'
А. Брауне (П)
29'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Халл Сити
90'
+4
Желтая карточка
М. Кларк
Желтая карточка
Б. Пирсон
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Брауне
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Каннингэм
Пас отдал
П. Галлахер
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Ирвин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-4-1
1
Радд
8
Каннингэм
5
Кларк
14
Фишер
23
Хантингтон
29
Баркуйзен
12
Галлахер
8
Брауне
4
Пирсон
47
Робинсон
4-3-3
1
МакГрегор
34
Эйна
5
МакДональд
6
Гектор
24
Кларк
36
Ирвин
7
Ларссон
7
Мейлер
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
12
Дико
Остались в запасе
Престон
Халл Сити
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Престон - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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