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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ипсвич Таун
Халл Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 18 ноября 2017
Халл Сити
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
34'
Д. Боуэн
51'
Н. Дико
6'
Д. МакГолдрик
88'
Д. Спенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ипсвич Таун
90'
+1
Желтая карточка
Г. Уорд
Желтая карточка
К. Стюарт
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Спенс
Пас отдал
А. Уэбстер
68'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
64'
Желтая карточка
Д. Гарнер
58'
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Д. Боуэн
54'
ГОЛ! 2:1!
Н. Дико
51'
Желтая карточка
С. Ларссон
46'
40'
Желтая карточка
А. Уэбстер
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
34'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Й. Кнудсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
43
Берсант Целина
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
15
Эвандро
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
6
Гектор
23
Томори
6
Стюарт
20
Доусон
34
Эйна
11
Гросицки
7
Хенриксен
7
Ларссон
20
Боуэн
12
Дико
3-2-1-1-2
33
Биалковски
4
Уэбстер
4
Чамберс
12
Спенс
6
Коннолли
3
Кнудсен
8
Скьюз
43
Целина
17
МакГолдрик
14
Гарнер
Остались в запасе
Халл Сити
Ипсвич Таун
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
15
Эвандро
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Дин Геркен
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
15
Эвандро
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Халл Сити - Ипсвич Таун
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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