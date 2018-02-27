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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Барнсли
Халл Сити - Барнсли: обзор матча 27 февраля 2018
Халл Сити
27.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
73'
М. Доусон
22'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Барнсли
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Доусон
Пас отдал
У. Кин
73'
71'
Желтая карточка
Д. Каваре
Желтая карточка
А. МакГрегор
67'
51'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Желтая карточка
М. Кларк
48'
Желтая карточка
А. МакДональд
47'
22'
ГОЛ! 0:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Б. Поттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-3-3
1
МакГрегор
20
Доусон
24
Кларк
5
МакДональд
34
Эйна
36
Ирвин
21
Тораль
7
Ларссон
12
Дико
25
Диоманде
20
Боуэн
3-2-2-3
30
Таунсенд
5
Джексон
6
Линдсэй
5
Уилльямс
15
Каваре
15
Пинильос
20
Гарднер
44
Поттс
93
Тиам
19
Мур
9
МакБарни
Остались в запасе
Халл Сити
Барнсли
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Халл Сити - Барнсли
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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