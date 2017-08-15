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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Вулверхэмптон
Халл Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 15 августа 2017
Халл Сити
15.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
27'
М. Доусон
90+10'
Д. Мейлер (П)
6'
Р. Невеш
43'
Д. Жота
90'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вулверхэмптон
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Мейлер
90'
+10
90'
+3
Желтая карточка
И. Кавалейру
Желтая карточка
М. Доусон
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:3!
Н. Дико
Пас отдал
И. Кавалейру
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
70'
68'
Желтая карточка
Р. Невеш
54'
Желтая карточка
Д. Жота
48'
Желтая карточка
Р. Сайсс
43'
ГОЛ! 1:2!
Д. Жота
Пас отдал
Б. Энобахаре
ГОЛ! 1:1!
М. Доусон
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Невеш
Пас отдал
Б. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Халл Сити
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-3-3
1
МакГрегор
6
Гектор
20
Доусон
24
Кларк
34
Эйна
11
Гросицки
7
Хенриксен
6
Клукас
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
11
Эрнандес
3-3-1-2
26
Радди
24
Миранда
30
Боли
15
Коди
30
Дуглас
21
Невеш
29
Сайсс
20
Жота
9
Бонатини
25
Энобахаре
Остались в запасе
Халл Сити
Вулверхэмптон
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Халл Сити - Вулверхэмптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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