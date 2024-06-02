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Исмаэль Траоре
Статистика
Исмаэль Траоре - статистика
Завершил карьеру
18 августа 1986 (40), Париж
#8 | Защитник
185 см
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Кубок африканских наций 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
28
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Метц
2 : 2
02.06.2024
Сент-Этьен
1' - 70'
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
2 : 1
30.05.2024
Метц
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
0 : 2
19.05.2024
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
2 : 1
12.05.2024
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 3
04.05.2024
Ренн
1' - 90'
71'
Франция. Лига 1, 31 тур
Метц
1 : 2
28.04.2024
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Гавр
0 : 1
21.04.2024
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Метц
2 : 1
12.04.2024
Ланс
1' - 83'
44'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
4 : 3
07.04.2024
Метц
1' - 90'
6'
Франция. Лига 1, 27 тур
Метц
2 : 5
30.03.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
2 : 1
17.03.2024
Метц
85' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
3 : 0
18.02.2024
Метц
1' - 63'
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
1 : 1
09.02.2024
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1 : 2
04.02.2024
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
27.01.2024
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
3 : 1
20.12.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
17.12.2023
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0 : 1
10.12.2023
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2 : 0
03.12.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 3
26.11.2023
Метц
1' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
3 : 1
12.11.2023
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
1 : 1
05.11.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 0
29.10.2023
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
2 : 1
22.10.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
0 : 1
07.10.2023
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
3 : 0
01.10.2023
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Клермон
0 : 1
27.08.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
2 : 2
18.08.2023
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
5 : 1
13.08.2023
Метц
1' - 90'
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