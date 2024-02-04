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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лорьян
Метц - Лорьян: обзор матча 04 февраля 2024
Метц
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
22'
Д. Ламкель Зе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Лорьян
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Менди
Замена
Б. Тетти
️️️️
Ж. Микаутадзе
85'
Замена
Й. Асоро
️️️️
К. Ван Ден Керхоф
85'
Желтая карточка
М. Колен
83'
79'
Замена
Б. Буанани
️️️️
И. Луза
Желтая карточка
Ш. Сабали
77'
Замена
А. Атта
️️️️
Ф. Канде
75'
71'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
А. Кари
ГОЛ! 1:0!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Ж. Микаутадзе
22'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
44
Айман Кари
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
11
Тео Ле Бри
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
34
Gino Caoki
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-3-1-1-1
90
Окиджа
14
Удоль
2
Колен
8
Траоре
5
Канде
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
3
Ван Ден Керхоф
8
Камара
60
Ламкель Зе
9
Микаутадзе
3-1-2-3-1
38
Мвого
3
Тальби
32
Аджей
55
Туре
19
Абержель
44
Кари
26
Луза
21
Понко
11
Ле Бри
77
Кацерис
9
Бамба
5
Канде
14
Атта
14
Атта
5
Канде
3
Ван Ден Керхоф
29
Асоро
29
Асоро
3
Ван Ден Керхоф
9
Микаутадзе
30
Тетти
30
Тетти
9
Микаутадзе
44
Кари
8
Бакайоко
8
Бакайоко
44
Кари
26
Луза
26
Буанани
26
Буанани
26
Луза
Остались в запасе
Метц
Лорьян
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
1
Альфред Гомис
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
34
Gino Caoki
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
34
Gino Caoki
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Метц - Лорьян
3
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
386
541
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.13
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
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