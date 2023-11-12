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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Нант
Метц - Нант: обзор матча 12 ноября 2023
Метц
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 1
Завершен
Нант
3'
К. Ван Ден Керхоф
28'
С. Элисор
85'
Й. Асоро
12'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Нант
ГОЛ! 3:1!
Й. Асоро
Пас отдал
К. Ван Ден Керхоф
85'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
А. Джаллоу
84'
81'
Замена
Адсон
️️️️
С. Мутуссами
Замена
Ф. Канде
️️️️
К. Эрейе
68'
60'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
К. Мерлен
54'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Коко
54'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Н. Паллуа
54'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Мохамед
ГОЛ! 2:1!
С. Элисор
Пас отдал
А. Джаллоу
28'
12'
ГОЛ! 1:1!
М. Саймон
Пас отдал
Н. Паллуа
ГОЛ! 1:0!
К. Ван Ден Керхоф
Пас отдал
М. Удоль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
4-1-4-1
90
Окиджа
14
Удоль
8
Траоре
29
Эрейе
2
Колен
21
Жан-Жак
30
Джаллоу
3
Ван Ден Керхоф
19
Диалло
8
Камара
22
Элисор
4-1-1-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
93
Дюверн
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Мутуссами
97
Коко
91
Мойе
27
Саймон
42
Мохамед
29
Эрейе
5
Канде
5
Канде
29
Эрейе
30
Джаллоу
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
30
Джаллоу
26
Мерлен
3
Хаджам
3
Хаджам
26
Мерлен
5
Паллуа
5
Джемерт
5
Джемерт
5
Паллуа
97
Коко
37
Ганаго
37
Ганаго
97
Коко
8
Мутуссами
28
Адсон
28
Адсон
8
Мутуссами
42
Мохамед
11
Аблин
11
Аблин
42
Мохамед
Остались в запасе
Метц
Нант
30
Гийом Дитш
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
40
Реми Дескамп
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Метц - Нант
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Сен-Симфорьен
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