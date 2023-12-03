Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Метц
Лилль - Метц: обзор матча 03 декабря 2023
Лилль
03.12.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Метц
45+1'
Ю. Языджи
45+5'
Д. Дэвид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Метц
Замена
И. Ферра
️️️️
Э. Жегрова
88'
74'
Замена
Б. Тетти
️️️️
С. Элисор
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Ю. Языджи
70'
Замена
Б. Андре
️️️️
Н. Бенталеб
56'
46'
Замена
Й. Асоро
️️️️
К. Ван Ден Керхоф
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дэвид
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
45'
+1
29'
Пенальти не реализован!
С. Элисор
11'
Замена
Ж. Ндукиди
️️️️
К. Куао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
5
Реми Кабелла
(К)
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
96
Адам Унас
ПВ
11
Ишем Ферра
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
15
Йоро
4
Александро
22
Сантуш
6
Бенталеб
7
Гомес
97
Языджи
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
4-2-3-1
90
Окиджа
52
Куао
5
Канде
8
Траоре
14
Удоль
3
Ван Ден Керхоф
21
Жан-Жак
8
Камара
30
Джаллоу
7
Сабали
22
Элисор
6
Бенталеб
21
Андре
21
Андре
6
Бенталеб
97
Языджи
10
Харальдссон
10
Харальдссон
97
Языджи
11
Жегрова
11
Ферра
11
Ферра
11
Жегрова
52
Куао
6
Ндукиди
6
Ндукиди
52
Куао
3
Ван Ден Керхоф
29
Асоро
29
Асоро
3
Ван Ден Керхоф
22
Элисор
30
Тетти
30
Тетти
22
Элисор
Остались в запасе
Лилль
Метц
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лилль - Метц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Метц
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
10:33
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
10:33
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+