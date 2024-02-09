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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Метц
Марсель - Метц: обзор матча 09 февраля 2024
Марсель
09.02.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Метц
56'
Ф. Мумбанья
61'
М. Удоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Метц
90'
+1
Замена
А. Атта
️️️️
К. Ван Ден Керхоф
Желтая карточка
Ж. Клосс
88'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ф. Мумбанья
85'
Желтая карточка
Ж. Онана
82'
75'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Ж. Микаутадзе
75'
Замена
Ш. Сабали
️️️️
Д. Ламкель Зе
Замена
И. Сарр
️️️️
И. Ндиайе
68'
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Мерлен
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Удоль
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
К. Мерлен
56'
46'
Замена
Ж. Ндукиди
️️️️
К. Н'Дорам
Замена
Б. Мейте
️️️️
А. Арит
33'
Красная карточка
С. Жиго
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Лео Жусселин
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
26
Мерлен
2
Жиго
26
Балерди
92
Клосс
14
Онана
21
Унаи
7
Ндиайе
77
Арит
29
Мумбанья
7
Обамеянг
4-3-1-1-1
90
Окиджа
8
Траоре
29
Эрейе
72
Сане
14
Удоль
3
Ван Ден Керхоф
96
Н'Дорам
21
Жан-Жак
8
Камара
60
Ламкель Зе
9
Микаутадзе
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
77
Арит
18
Мейте
18
Мейте
77
Арит
29
Мумбанья
11
Энрике
11
Энрике
29
Мумбанья
7
Ндиайе
7
Сарр
7
Сарр
7
Ндиайе
3
Ван Ден Керхоф
14
Атта
14
Атта
3
Ван Ден Керхоф
96
Н'Дорам
6
Ндукиди
6
Ндукиди
96
Н'Дорам
60
Ламкель Зе
7
Сабали
7
Сабали
60
Ламкель Зе
9
Микаутадзе
30
Тетти
30
Тетти
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Марсель
Метц
36
Рубен Бланко
ВР
13
Лео Жусселин
ПЗ
18
Эмран Согло
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
13
Лео Жусселин
ПЗ
18
Эмран Согло
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Марсель - Метц
2
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
16
Офсайды
3
0
Количество передач
554
285
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.88
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Велодром
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