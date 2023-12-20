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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Метц
ПСЖ - Метц: обзор матча 20 декабря 2023
ПСЖ
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 1
Завершен
Метц
49'
Витинья
60'
К. Мбаппе
83'
К. Мбаппе
72'
М. Удоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Метц
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Л. Кан Ин
90'
+2
Замена
Э. Мбаппе
️️️️
М. Угарте
90'
+2
Замена
К. Солер
️️️️
Б. Барколя
90'
+1
90'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
Д. Жан-Жак
ГОЛ! 3:1!
К. Мбаппе
83'
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Удоль
71'
Замена
️️️️
Ш. Сабали
71'
Замена
С. Элисор
️️️️
Й. Асоро
Замена
М. Асенсио
️️️️
Р. Коло Муани
68'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
М. Шкриньяр
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Витинья
60'
ГОЛ! 1:0!
Витинья
Пас отдал
Л. Кан Ин
49'
32'
Желтая карточка
К. Эрейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
2-3-1-2-2
1
Доннарумма
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
2
Перейра
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
29
Барколя
7
Кан Ин
9
Муани
10
Мбаппе
3-4-3
90
Окиджа
29
Эрейе
8
Траоре
14
Удоль
3
Ван Ден Керхоф
21
Жан-Жак
80
Майга
96
Н'Дорам
6
Ндукиди
7
Сабали
29
Асоро
37
Шкриньяр
21
Эрнандес
21
Эрнандес
37
Шкриньяр
5
Угарте
7
Мбаппе
7
Мбаппе
5
Угарте
29
Барколя
18
Солер
18
Солер
29
Барколя
9
Муани
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Муани
7
Кан Ин
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кан Ин
21
Жан-Жак
30
Джаллоу
30
Джаллоу
21
Жан-Жак
29
Асоро
22
Элисор
22
Элисор
29
Асоро
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча ПСЖ - Метц
1
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
9
Офсайды
5
0
Количество передач
826
270
Сейвы
0
2
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.14
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
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