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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монпелье
Метц - Монпелье: обзор матча 17 декабря 2023
Метц
17.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
9'
М. Эстеве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Монпелье
Желтая карточка
М. Удоль
90'
+1
86'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Адамс
86'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Д. Ферри
Замена
Ш. Сабали
️️️️
М. Колен
86'
85'
Желтая карточка
Б. Леком
74'
Желтая карточка
К. Жульен
65'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
️️️️
А. Джаллоу
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Эстеве
Пас отдал
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Янис Иссуфу
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-2-3-1
90
Окиджа
14
Удоль
8
Траоре
29
Эрейе
2
Колен
21
Жан-Жак
3
Ван Ден Керхоф
19
Диалло
8
Камара
30
Джаллоу
22
Элисор
3-2-3-1-1
23
Леком
4
Омераджич
6
Жульен
90
Чато
13
Шотар
3
Минкарелли-Давен
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
11
Аль-Тамари
45
Адамс
2
Колен
7
Сабали
7
Сабали
2
Колен
4
Ферри
8
Фаяд
8
Фаяд
4
Ферри
11
Аль-Тамари
10
Кулибали
10
Кулибали
11
Аль-Тамари
45
Адамс
9
Йебоа
9
Йебоа
45
Адамс
Остались в запасе
Метц
Монпелье
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Янис Иссуфу
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Янис Иссуфу
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Метц - Монпелье
1
2
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
4
4
Офсайды
1
0
Количество передач
218
264
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.22
0.51
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Сен-Симфорьен
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