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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Метц
Ренн - Метц: обзор матча 13 августа 2023
Ренн
13.08.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 1 тур
5 : 1
Завершен
Метц
20'
А. Калимуэндо
52'
А. Гуири
67'
Ж. Доку
87'
И. Салах
90+4'
И. Салах
21'
Ю. Мазиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Метц
ГОЛ! 5:1!
И. Салах
90'
+4
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Л. Ассиньон
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
И. Салах
87'
85'
Замена
А. Атта
️️️️
Д. Жан-Жак
85'
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
Ш. Сабали
Замена
И. Салах
️️️️
Ж. Доку
84'
75'
Замена
А. Ло
️️️️
Ф. Канде
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Ж. Белосян
74'
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Калимуэндо
74'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Э. Ле Фе
74'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Доку
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Гуири
Пас отдал
Б. Бурижо
52'
46'
Желтая карточка
М. Колен
45'
+2
Желтая карточка
К. Куао
21'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мазиз
Пас отдал
Ж. Микаутадзе
ГОЛ! 1:0!
А. Калимуэндо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
4-1-2-3
30
Манданда
24
Белосян
3
Теате
17
Омари
22
Ассиньон
7
Сантамария
28
Ле Фе
27
Бурижо
9
Гуири
15
Калимуэндо
11
Доку
4-2-3-1
90
Окиджа
52
Куао
8
Траоре
2
Колен
5
Канде
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
8
Камара
7
Сабали
88
Мазиз
9
Микаутадзе
15
Калимуэндо
14
Майер
14
Майер
15
Калимуэндо
24
Белосян
24
Мелинг
24
Мелинг
24
Белосян
22
Ассиньон
20
Дуэ
20
Дуэ
22
Ассиньон
28
Ле Фе
14
Дуэ
14
Дуэ
28
Ле Фе
11
Доку
7
Салах
7
Салах
11
Доку
5
Канде
18
Ло
18
Ло
5
Канде
7
Сабали
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
7
Сабали
21
Жан-Жак
14
Атта
14
Атта
21
Жан-Жак
Остались в запасе
Ренн
Метц
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Гийом Дитш
ВР
80
Хабиб Майга
ОП
10
Малик Мбайе
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
80
Хабиб Майга
ОП
10
Малик Мбайе
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Метц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
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3 : 2
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