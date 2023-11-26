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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Метц
Лорьян - Метц: обзор матча 26 ноября 2023
Лорьян
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 3
Завершен
Метц
7'
Р. Февр
1'
Ш. Сабали
65'
И. Траоре
83'
А. Джаллоу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Метц
88'
Замена
Х. Майга
️️️️
А. Джаллоу
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Ж. Макенго
84'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Т. Бакайоко
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Джаллоу
67'
Замена
Й. Асоро
️️️️
Ш. Сабали
66'
Замена
Б. Тетти
️️️️
С. Элисор
65'
ГОЛ! 1:2!
И. Траоре
Пас отдал
М. Удоль
Замена
Б. Дьенг
️️️️
С. Дукуре
60'
Замена
Б. Менди
️️️️
Д. Йонгва
60'
Желтая карточка
С. Дукуре
57'
Желтая карточка
Д. Йонгва
48'
45'
Желтая карточка
М. Удоль
ГОЛ! 1:1!
Р. Февр
Пас отдал
С. Дукуре
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Сабали
Пас отдал
К. Ван Ден Керхоф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Ромен Февр
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
80
Хабиб Майга
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
4-2-1-2-1
38
Мвого
13
Йонгва
3
Тальби
15
Лапорт
27
Менди
8
Бакайоко
19
Абержель
17
Макенго
22
Крупи
21
Февр
22
Дукуре
4-1-4-1
90
Окиджа
52
Куао
14
Удоль
8
Траоре
5
Канде
21
Жан-Жак
3
Ван Ден Керхоф
30
Джаллоу
7
Сабали
8
Камара
22
Элисор
13
Йонгва
23
Менди
23
Менди
13
Йонгва
17
Макенго
11
Ле Бри
11
Ле Бри
17
Макенго
8
Бакайоко
21
Понко
21
Понко
8
Бакайоко
22
Дукуре
9
Дьенг
9
Дьенг
22
Дукуре
30
Джаллоу
80
Майга
80
Майга
30
Джаллоу
7
Сабали
29
Асоро
29
Асоро
7
Сабали
22
Элисор
30
Тетти
30
Тетти
22
Элисор
Остались в запасе
Лорьян
Метц
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
9
Адриан Грбич
ЦФ
30
Гийом Дитш
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лорьян - Метц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Мустуар
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