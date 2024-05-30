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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Метц
Сент-Этьен - Метц: обзор матча 30 мая 2024
Сент-Этьен
30.05.2024, четверг, 21:30
Франция. Лига 1, Переходные матчи
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Метц
19'
И. Сиссоко
80'
И. Кардона
45'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Метц
Желтая карточка
И. Сиссоко
89'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кардона
86'
Замена
M. Bentayg
️️️️
М. Кафаро
85'
ГОЛ! 2:1!
И. Кардона
Пас отдал
М. Кафаро
80'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Э. Муэффек
80'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
И. Масон
72'
71'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
45'
ГОЛ! 1:1!
И. Траоре
42'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Ш. Сабали
Желтая карточка
И. Масон
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Сиссоко
Пас отдал
М. Кафаро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
14
Артюр Атта
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
97
Масон
21
Батубинсика
50
Наде
27
Петро
5
Тардье
17
Муэффек
7
Шамбос
20
Кафаро
9
Сиссоко
7
Кардона
4-2-2-1-1
90
Окиджа
8
Траоре
72
Сане
2
Колен
14
Удоль
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
8
Камара
7
Сабали
19
Диалло
9
Микаутадзе
20
Кафаро
3
3
20
Кафаро
97
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
97
Масон
17
Муэффек
11
Фомба
11
Фомба
17
Муэффек
7
Кардона
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Кардона
7
Сабали
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
7
Сабали
Остались в запасе
Сент-Этьен
Метц
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Сент-Этьен - Метц
2
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
10
Офсайды
3
0
Количество передач
484
410
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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