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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Сент-Этьен
Метц - Сент-Этьен: обзор матча 02 июня 2024
Метц
02.06.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, Переходные матчи
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
25'
Ж. Микаутадзе (П)
35'
Л. Петро
117'
И. Ваджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Метц - Сент-Этьен
Замена
️️️️
К. Н'Дорам
118'
117'
ГОЛ! 1:2!
И. Ваджи
Пас отдал
Н. Мбюкю
Желтая карточка
А. Окиджа
111'
102'
Замена
M. Bentayg
️️️️
И. Кардона
102'
Замена
И. Ваджи
️️️️
И. Сиссоко
99'
Желтая карточка
И. Масон
97'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Ф. Тардье
Желтая карточка
К. Н'Дорам
85'
Замена
М. Колен
️️️️
К. Куао
84'
Желтая карточка
М. Удоль
81'
79'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Кафаро
Желтая карточка
Ж. Микаутадзе
74'
Замена
Ф. Канде
️️️️
И. Траоре
70'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Д. Ламкель Зе
69'
57'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Э. Муэффек
57'
Замена
И. Масон
️️️️
Л. Петро
Замена
А. Атта
️️️️
А. Джаллоу
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
Л. Петро
Пас отдал
Э. Муэффек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Микаутадзе
25'
23'
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
15'
Желтая карточка
Ф. Тардье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
14
Артюр Атта
ОП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Малик Мбайе
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
4-1-2-2-1
90
Окиджа
14
Удоль
8
Траоре
72
Сане
52
Куао
96
Н'Дорам
8
Камара
30
Джаллоу
19
Диалло
60
Ламкель Зе
9
Микаутадзе
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
50
Наде
17
Муэффек
5
Тардье
27
Петро
7
Шамбос
20
Кафаро
7
Кардона
9
Сиссоко
8
Траоре
5
Канде
5
Канде
8
Траоре
52
Куао
2
Колен
2
Колен
52
Куао
60
Ламкель Зе
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
60
Ламкель Зе
30
Джаллоу
14
Атта
14
Атта
30
Джаллоу
27
Петро
97
Масон
97
Масон
27
Петро
7
Кардона
3
3
7
Кардона
17
Муэффек
6
Монконду
6
Монконду
17
Муэффек
5
Тардье
11
Фомба
11
Фомба
5
Тардье
20
Кафаро
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Кафаро
9
Сиссоко
25
Ваджи
25
Ваджи
9
Сиссоко
Остались в запасе
Метц
Сент-Этьен
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Малик Мбайе
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Малик Мбайе
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Метц - Сент-Этьен
4
3
Всего ударов по воротам
12
33
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
13
Нарушения
16
19
Офсайды
2
1
Количество передач
314
640
Сейвы
10
3
Точность передач %
62
82
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
4
10
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
2
15
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Сен-Симфорьен
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