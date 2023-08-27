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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Метц
Клермон - Метц: обзор матча 27 августа 2023
Клермон
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Метц
69'
Ж. Микаутадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Метц
Замена
Ж. Бела
️️️️
М. Чам
90'
+2
86'
Замена
Ж. Ндукиди
️️️️
Ш. Сабали
86'
Замена
С. Сане
️️️️
Ж. Микаутадзе
83'
Желтая карточка
Ш. Сабали
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
Ф. Ожье
79'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Зеффан
79'
71'
Замена
Х. Майга
️️️️
С. Элисор
69'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Микаутадзе
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
68'
Замена
А. Маурер
️️️️
Д. Аллевина
68'
Желтая карточка
М. Чам
58'
11'
Замена
К. Куао
️️️️
М. Колен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
3-4-1-1-1
1
Мори
36
Сейду
3
Пельмар
21
Ожье
30
Боржес
25
Гастьен
25
Гоналон
2
Зеффан
26
Аллевина
70
Чам
17
Андрич
4-2-2-2
90
Окиджа
14
Удоль
8
Траоре
2
Колен
5
Канде
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
8
Камара
7
Сабали
9
Микаутадзе
22
Элисор
21
Ожье
25
Конате
25
Конате
21
Ожье
26
Аллевина
92
Маурер
92
Маурер
26
Аллевина
70
Чам
91
Бела
91
Бела
70
Чам
2
Зеффан
98
Бутобба
98
Бутобба
2
Зеффан
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
9
Микаутадзе
72
Сане
72
Сане
9
Микаутадзе
2
Колен
52
Куао
52
Куао
2
Колен
22
Элисор
80
Майга
80
Майга
22
Элисор
7
Сабали
6
Ндукиди
6
Ндукиди
7
Сабали
Остались в запасе
Клермон
Метц
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
30
Гийом Дитш
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Клермон - Метц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
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