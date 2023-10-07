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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ницца
Метц - Ницца: обзор матча 07 октября 2023
Метц
07.10.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
14'
Х. Будауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Ницца
90'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Ж. Бога
84'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Г. Лаборд
84'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Бар
Замена
А. Атта
️️️️
Д. Жан-Жак
78'
Замена
С. Элисор
️️️️
О. Эступиньян
78'
Замена
Й. Асоро
️️️️
А. Джаллоу
70'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
К. Куао
70'
66'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Моффи
46'
Замена
М. Сансон
️️️️
К. Тюрам
21'
Желтая карточка
К. Тюрам
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Будауи
Пас отдал
М. Бар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-4-1
90
Окиджа
5
Канде
14
Удоль
8
Траоре
52
Куао
21
Жан-Жак
30
Джаллоу
6
Ндукиди
19
Диалло
8
Камара
19
Эступиньян
3-3-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
55
Ндайшими
4
Данте
26
Бар
19
Тюрам
3
Лотомба
6
Будауи
13
Бога
9
Моффи
9
Лаборд
30
Джаллоу
29
Асоро
29
Асоро
30
Джаллоу
21
Жан-Жак
14
Атта
14
Атта
21
Жан-Жак
52
Куао
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
52
Куао
19
Эступиньян
22
Элисор
22
Элисор
19
Эступиньян
26
Бар
15
Перро
15
Перро
26
Бар
19
Тюрам
8
Сансон
8
Сансон
19
Тюрам
13
Бога
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
13
Бога
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
9
Моффи
10
Гессан
10
Гессан
9
Моффи
Остались в запасе
Метц
Ницца
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Метц - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
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Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
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