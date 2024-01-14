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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Тулуза
Метц - Тулуза: обзор матча 14 января 2024
Метц
14.01.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
12'
В. Сьерро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Тулуза
Замена
А. Атта
️️️️
Ж. Н'Гессан
88'
81'
Желтая карточка
В. Каманци
79'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
С. Гелаберт
Красная карточка
К. Эрейе
72'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Й. Асоро
66'
40'
Желтая карточка
Т. Даллинга
Желтая карточка
К. Н'Дорам
37'
Желтая карточка
Ш. Сабали
20'
Желтая карточка
Д. Жан-Жак
18'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Сьерро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
12
Nicolas Wasbauer
ЦЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
34
Ноа Ламади
ЦП
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
4-2-3-1
90
Окиджа
14
Удоль
8
Траоре
29
Эрейе
2
Колен
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
79
Н'Гессан
29
Асоро
7
Сабали
9
Микаутадзе
4-3-2-1
16
Ресте
12
Каманци
2
Николайсен
13
Мависса Элеби
17
Суасо
4
Сьерро
23
Кассерес
6
Спирингс
15
Доннум
10
Гелаберт
27
Даллинга
79
Н'Гессан
14
Атта
14
Атта
79
Н'Гессан
29
Асоро
30
Тетти
30
Тетти
29
Асоро
10
Гелаберт
34
Гбоу
34
Гбоу
10
Гелаберт
Остались в запасе
Метц
Тулуза
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
16
Алекс Домингес
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
12
Nicolas Wasbauer
ЦЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
44
Эди Зулиани
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
12
Nicolas Wasbauer
ЦЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
44
Эди Зулиани
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Метц - Тулуза
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
20
18
Количество передач
316
524
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.98
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Сен-Симфорьен
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