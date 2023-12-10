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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Брест
Метц - Брест: обзор матча 10 декабря 2023
Метц
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Брест
75'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Брест
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
Д. Жан-Жак
88'
87'
Замена
М. Сатриано
️️️️
С. Мунье
Замена
Б. Тетти
️️️️
С. Элисор
81'
Замена
Й. Асоро
️️️️
А. Джаллоу
81'
75'
ГОЛ! 0:1!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
К. Думбия
72'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
71'
Замена
К. Думбия
️️️️
У. Маньетти
60'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Б. Браими
60'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
М. Лаж
Желтая карточка
А. Джаллоу
59'
Желтая карточка
С. Элисор
42'
Желтая карточка
К. Эрейе
40'
14'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
2'
Желтая карточка
К. Лала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
11
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
4-2-3-1
90
Окиджа
14
Удоль
8
Траоре
29
Эрейе
2
Колен
21
Жан-Жак
3
Ван Ден Керхоф
8
Камара
30
Джаллоу
7
Сабали
22
Элисор
4-3-2-1
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
7
Браими
9
Мунье
21
Жан-Жак
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
21
Жан-Жак
30
Джаллоу
29
Асоро
29
Асоро
30
Джаллоу
22
Элисор
30
Тетти
30
Тетти
22
Элисор
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
8
Маньетти
11
Думбия
11
Думбия
8
Маньетти
7
Браими
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
7
Браими
28
Лаж
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
28
Лаж
9
Мунье
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Мунье
Остались в запасе
Метц
Брест
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Метц - Брест
3
2
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
8
Офсайды
1
2
Количество передач
132
293
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.09
0.18
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Сен-Симфорьен
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