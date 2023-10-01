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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Метц
Тулуза - Метц: обзор матча 01 октября 2023
Тулуза
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 0
Завершен
Метц
31'
Н. Шмидт
43'
Т. Даллинга
82'
Ф. Магри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Метц
ГОЛ! 3:0!
Ф. Магри
Пас отдал
М. Бангре
82'
Замена
Д. Генро
️️️️
С. Гелаберт
81'
Желтая карточка
В. Сьерро
75'
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
М. Деслер
74'
70'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
С. Элисор
Замена
В. Сьерро
️️️️
Н. Шмидт
65'
Замена
М. Бангре
️️️️
А. Доннум
65'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Т. Даллинга
65'
Желтая карточка
Г. Суасо
63'
61'
Замена
Х. Майга
️️️️
К. Н'Дорам
46'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
Й. Асоро
46'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Ш. Сабали
ГОЛ! 2:0!
Т. Даллинга
Пас отдал
М. Деслер
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Шмидт
Пас отдал
А. Доннум
31'
Желтая карточка
Р. Николайсен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
4-3-2-1
16
Ресте
17
Суасо
2
Кошта
2
Николайсен
3
Деслер
23
Кассерес
31
Шмидт
6
Спирингс
10
Гелаберт
15
Доннум
27
Даллинга
4-2-3-1
90
Окиджа
52
Куао
5
Канде
29
Эрейе
14
Удоль
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
29
Асоро
14
Атта
7
Сабали
22
Элисор
3
Деслер
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
3
Деслер
31
Шмидт
4
Сьерро
4
Сьерро
31
Шмидт
10
Гелаберт
10
Генро
10
Генро
10
Гелаберт
15
Доннум
11
Бангре
11
Бангре
15
Доннум
27
Даллинга
9
Магри
9
Магри
27
Даллинга
96
Н'Дорам
80
Майга
80
Майга
96
Н'Дорам
7
Сабали
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
7
Сабали
29
Асоро
30
Джаллоу
30
Джаллоу
29
Асоро
22
Элисор
19
Эступиньян
19
Эступиньян
22
Элисор
Остались в запасе
Тулуза
Метц
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
30
Гийом Дитш
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Тулуза - Метц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
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