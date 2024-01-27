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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Метц
Ницца - Метц: обзор матча 27 января 2024
Ницца
27.01.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 0
Завершен
Метц
77'
Э. Гессан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Метц
Замена
Р. Перро
️️️️
Г. Лаборд
90'
+1
83'
Замена
А. Атта
️️️️
К. Н'Дорам
83'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Ж. Микаутадзе
Замена
Х. Будауи
️️️️
М. Сансон
82'
Замена
П. Росарио
️️️️
Ж. Лотомба
82'
79'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Ш. Сабали
79'
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
Ж. Ндукиди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Гессан
77'
Замена
С. Диоп
️️️️
М. Чо
66'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Тюрам
66'
Желтая карточка
М. Бар
61'
57'
Желтая карточка
Ш. Сабали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
10
Эванн Гессан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
3-3-1-3
1
Булка
20
Тодибо
55
Ндайшими
4
Данте
26
Бар
19
Тюрам
3
Лотомба
8
Сансон
9
Лаборд
10
Гессан
50
Чо
4-3-2-1
90
Окиджа
5
Канде
8
Траоре
2
Колен
14
Удоль
3
Ван Ден Керхоф
96
Н'Дорам
21
Жан-Жак
7
Сабали
6
Ндукиди
9
Микаутадзе
9
Лаборд
15
Перро
15
Перро
9
Лаборд
3
Лотомба
13
Росарио
13
Росарио
3
Лотомба
8
Сансон
6
Будауи
6
Будауи
8
Сансон
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
19
Тюрам
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
19
Тюрам
96
Н'Дорам
14
Атта
14
Атта
96
Н'Дорам
6
Ндукиди
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
6
Ндукиди
9
Микаутадзе
19
Эступиньян
19
Эступиньян
9
Микаутадзе
7
Сабали
30
Тетти
30
Тетти
7
Сабали
Остались в запасе
Ницца
Метц
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Ницца - Метц
1
1
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
13
Офсайды
2
2
Количество передач
568
286
Сейвы
1
8
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.09
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Альянс Ривьера
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