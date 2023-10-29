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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Гавр
Метц - Гавр: обзор матча 29 октября 2023
Метц
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 0
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Гавр
88'
Замена
С. Грандсир
️️️️
М. Байо
Замена
Ф. Канде
️️️️
Й. Асоро
82'
Замена
С. Элисор
️️️️
Б. Тетти
81'
78'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Н. Алиуи
78'
Замена
Я. Кехта
️️️️
Д. Кузяев
Желтая карточка
М. Удоль
68'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
Ш. Сабали
65'
59'
Замена
А. Жужу
️️️️
Э. Сабби
56'
Желтая карточка
М. Байо
Желтая карточка
Ж. Ндукиди
45'
+1
42'
Желтая карточка
Й. Салмье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
77
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Малик Мбайе
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
20
Анди Логбо
ЦФ
4-5-1
90
Окиджа
14
Удоль
29
Эрейе
8
Траоре
2
Колен
8
Камара
6
Ндукиди
3
Ван Ден Керхоф
29
Асоро
7
Сабали
30
Тетти
4-1-1-3-1
16
Десма
77
Него
12
Санганте
4
Льорис
21
Салмье
7
Туре
14
Кузяев
77
Касимир
11
Сабби
10
Алиуи
18
Байо
29
Асоро
5
Канде
5
Канде
29
Асоро
7
Сабали
30
Джаллоу
30
Джаллоу
7
Сабали
30
Тетти
22
Элисор
22
Элисор
30
Тетти
14
Кузяев
8
Кехта
8
Кехта
14
Кузяев
10
Алиуи
90
Сумаре
90
Сумаре
10
Алиуи
18
Байо
7
Грандсир
7
Грандсир
18
Байо
11
Сабби
7
Жужу
7
Жужу
11
Сабби
Остались в запасе
Метц
Гавр
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
30
Гийом Дитш
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
10
Малик Мбайе
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
30
Гийом Дитш
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
10
Малик Мбайе
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Метц - Гавр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Сен-Симфорьен
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