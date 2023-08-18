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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Марсель
Метц - Марсель: обзор матча 18 августа 2023
Метц
18.08.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
65'
Ш. Сабали
71'
Ж. Микаутадзе
14'
Э. Согло
82'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Марсель
Желтая карточка
А. Окиджа
90'
+7
85'
Желтая карточка
Ж. Верету
Замена
Х. Майга
️️️️
Ш. Сабали
84'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Ж. Микаутадзе
84'
82'
ГОЛ! 2:2!
Витинья
Пас отдал
А. Арит
76'
Замена
Ф. Режис Муг
️️️️
И. Ндиайе
75'
Замена
Витинья
️️️️
Л. Балерди
ГОЛ! 2:1!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
К. Н'Дорам
71'
67'
Замена
А. Арит
️️️️
Э. Согло
ГОЛ! 1:1!
Ш. Сабали
Пас отдал
Ф. Канде
65'
Красная карточка
А. Ло
59'
56'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Ж. Кондогбиа
49'
Желтая карточка
Р. Лоди
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Согло
Пас отдал
П. Обамеянг
Желтая карточка
К. Н'Дорам
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Малик Мбайе
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
4-2-3-1
90
Окиджа
5
Канде
8
Траоре
18
Ло
2
Колен
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
88
Мазиз
7
Сабали
10
Мбайе
9
Микаутадзе
4-4-1-1
13
Лопес
92
Клосс
26
Балерди
99
Мбемба
6
Лоди
21
Ронжье
19
Кондогбиа
18
Согло
7
Ндиайе
7
Сарр
7
Обамеянг
7
Сабали
80
Майга
80
Майга
7
Сабали
9
Микаутадзе
30
Тетти
30
Тетти
9
Микаутадзе
19
Кондогбиа
17
Верету
17
Верету
19
Кондогбиа
18
Согло
77
Арит
77
Арит
18
Согло
7
Ндиайе
77
Муг
77
Муг
7
Ндиайе
26
Балерди
9
Витинья
9
Витинья
26
Балерди
Остались в запасе
Метц
Марсель
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Метц - Марсель
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
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