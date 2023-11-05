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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Метц
Лион - Метц: обзор матча 05 ноября 2023
Лион
05.11.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Метц
84'
С. Алверу
77'
А. Джаллоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Метц
89'
Желтая карточка
К. Ван Ден Керхоф
89'
Замена
Ф. Канде
️️️️
К. Ван Ден Керхоф
88'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
А. Джаллоу
ГОЛ! 1:1!
С. Алверу
Пас отдал
Р. Шерки
84'
Замена
Жеффиньо
️️️️
К. Мата
81'
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаллоу
70'
Замена
Ж. Ндукиди
️️️️
Й. Асоро
70'
Замена
️️️️
С. Элисор
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Бальде
58'
Желтая карточка
С. Дьоманде
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
4-4-1-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
20
Дьоманде
15
О'Брайен
26
Кумбеди
8
Какере
80
Алверу
14
Диавара
22
Мата
17
Бальде
91
Ляказетт
4-1-4-1
90
Окиджа
8
Траоре
2
Колен
29
Эрейе
14
Удоль
21
Жан-Жак
30
Джаллоу
3
Ван Ден Керхоф
29
Асоро
8
Камара
22
Элисор
17
Бальде
10
Шерки
10
Шерки
17
Бальде
22
Мата
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
22
Мата
3
Ван Ден Керхоф
5
Канде
5
Канде
3
Ван Ден Керхоф
30
Джаллоу
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
30
Джаллоу
29
Асоро
6
Ндукиди
6
Ндукиди
29
Асоро
Остались в запасе
Лион
Метц
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Эрнест Нуама
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
30
Гийом Дитш
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Эрнест Нуама
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лион - Метц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Групама Стэдиум
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