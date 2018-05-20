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Исаак Кофи
Статистика
Исаак Кофи - статистика
Завершил карьеру
5 апреля 1991 (35), Аккра
#5 | Полузащитник
177 см
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 2
20.05.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 0
12.05.2018
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 3
06.05.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3 : 1
29.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3 : 1
23.04.2018
Верона
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
18.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 0
14.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
07.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
2 : 1
03.04.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1 : 1
31.03.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 0
24.02.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
17.02.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0 : 1
11.02.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 2
05.02.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
28.01.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1 : 0
22.01.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
06.01.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
30.12.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
0 : 0
17.12.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 2
12.12.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
04.12.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
26.11.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 1
19.11.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
0 : 2
04.11.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 1
30.09.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
24.09.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
20.09.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 3
17.09.2017
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
10.09.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 4
26.08.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 0
20.08.2017
Дженоа
Был в запасе
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