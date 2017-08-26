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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 26 августа 2017
Дженоа
26.08.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 4
Завершен
Ювентус
1'
М. Пьянич (АГ)
7'
А. Галабинов (П)
14'
П. Дибала
45+4'
П. Дибала (П)
62'
Х. Куадрадо
90+2'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
П. Дибала
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
Д. Лаксальт
78'
64'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
62'
ГОЛ! 2:3!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Манджукич
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Дибала
Желтая карточка
Д. Лазович
45'
+3
18'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Бираски
17'
14'
ГОЛ! 2:1!
П. Дибала
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
С. Джентилетти
13'
8'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Галабинов
7'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Пьянич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-3-3
1
Перин
93
Лаксальт
19
Джентилетти
13
Россеттини
4
Бираски
44
Велозу
91
Бертолаччи
49
Таарабт
16
Галабинов
21
Пандев
88
Лазович
4-3-3
1
Буффон
14
Кьеллини
24
Ругани
2
Лихтштайнер
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Дженоа - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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