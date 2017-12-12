Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 12 декабря 2017
Дженоа
12.12.2017, вторник, 21:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
4'
А. Бертолаччи
45'
Й. Иличич
52'
А. Масиелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
Желтая карточка
Г. Пандев
60'
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Масиелло
Пас отдал
Й. Иличич
45'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Петанья
Желтая карточка
А. Рози
25'
11'
Желтая карточка
А. Масиелло
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
А. Таарабт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Лука Видо
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-2-4-1
1
Перин
2
Сполли
87
Жуканович
20
Рози
93
Лаксальт
4
Иццо
30
Ригони
91
Бертолаччи
49
Таарабт
44
Велозу
21
Пандев
3-2-2-3
1
Бериша
5
Масиелло
23
Кальдара
2
Толой
33
Хатебур
37
Спинаццола
4
Кристанте
8
Фройлер
37
Петанья
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Лука Видо
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Лука Видо
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Дженоа
Аталанта
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+