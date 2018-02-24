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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 24 февраля 2018
Болонья
24.02.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
49'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
Желтая карточка
М. Дестро
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
49'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-1-3-1-1
83
Миранте
25
Масина
6
Романьоли
21
Гонсалес
22
Хеландер
5
Пульгар
6
Надь
15
Поли
21
Джемаили
29
Ди Франческо
21
Дестро
3-2-3-2
1
Перин
87
Жуканович
2
Сполли
13
Россеттини
20
Рози
93
Лаксальт
11
Бесса
7
Хильемарк
91
Бертолаччи
21
Пандев
16
Галабинов
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Федерико Равалья
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Болонья - Дженоа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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