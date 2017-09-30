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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 30 сентября 2017
Дженоа
30.09.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
73'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
Желтая карточка
М. Велозу
84'
73'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
49'
Желтая карточка
Э. Крафт
Желтая карточка
Л. Россеттини
43'
39'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Желтая карточка
Р. Палладино
38'
Желтая карточка
П. Пеллегри
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
13
Россеттини
87
Жуканович
20
Рози
93
Лаксальт
4
Бираски
44
Велозу
11
Риччи
5
Кофи
17
Палладино
9
Пеллегри
4-1-2-1-2
83
Миранте
15
Мбайе
21
Гонсалес
22
Хеландер
17
Крафт
5
Пульгар
15
Поли
30
Донса
90
Верди
8
Паласио
9
Петкович
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Дженоа - Болонья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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