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Хота
Статистика
Хота - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1991 (35)
#24 | Полузащитник
180 см
Испания
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
23
0
2
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2021
Алавес
78' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
2 : 2
08.05.2021
Леванте
1' - 67'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
3 : 0
01.05.2021
Алавес
1' - 63'
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 1
24.04.2021
Алавес
1' - 71'
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 1
21.04.2021
Вильярреал
1' - 79'
17'
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
1 : 0
18.04.2021
Уэска
1' - 89'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0 : 0
10.04.2021
Алавес
1' - 75'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1 : 3
04.04.2021
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1 : 0
21.03.2021
Алавес
1' - 70'
33'
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
13.03.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
3 : 2
08.03.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 1
27.02.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
21.02.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5 : 1
13.02.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1 : 0
05.02.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0 : 0
31.01.2021
Алавес
90' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
1 : 4
23.01.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 2
19.01.2021
Севилья
69' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3 : 1
10.01.2021
Алавес
1' - 57'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 2
03.01.2021
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1 : 1
31.12.2020
Алавес
77' - 90'
82'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 1
24.12.2020
Эйбар
90' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 0
20.12.2020
Алавес
1' - 74'
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
1 : 0
12.12.2020
Алавес
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 0
06.12.2020
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
1 : 2
28.11.2020
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 2
22.11.2020
Валенсия
1' - 56'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 1
31.10.2020
Барселона
1' - 62'
15'
62'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
1' - 85'
55'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 2
18.10.2020
Эльче
1' - 62'
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